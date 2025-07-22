Российское издание «Верстка» рассказало, что после обмена пленными РФ практически сразу бросает своих военных на поле боя. Более половины фигурантов опубликованного в рамках проекта «Хочу жить» списка погибших и пропавших без вести после обмена захватчиков не прожили и года после возвращения в Россию, пишет «НБН».

71 из них прожили меньше года, 46 – меньше 2-х лет, относительно долго удалось «пожить» только 15 бывшим пленным. Большинство бойцов армии Путина, которые вернулись на родину, были отправлены на фронт, где погибли в «мясных штурмах», также некоторых убили их сослуживцы.

РФ после обмена пленными возвращает на позиции военных независимо от их звания, должности и срока нахождения на службе. Некоторых из них не просто лишили положенного отпуска, но и возможности попасть домой.

В головах офицеров армии Путина попадание в украинский плен выглядит как «уход в СОЧ через плен», поэтому у них «особое» отношение к бывшим пленным. Поэтому попадание в украинский плен для оккупантов является более действенной гарантией соблюдения прав человека, чем трактование российского законодательства путинскими командирами.

Как сообщалось, эксперты ISW назвали единственное условие, при котором Путин остановит наступление в Украине.