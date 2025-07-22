Во вторник, 22 июля, по новому стилю день ангела у Марии, Магдалины, Алексея и Михаила. «НБН» раскрывает значение имени Мария, которое имеет глобальное распространение:

Мария с древнееврейского языка трактуется как «госпожа», по другой версии означает «любимая». Это мягкая, покладистая, милосердная, порядочная, гуманная женщина, в характере которой одновременно присутствуют благородство и твердость. Очень эмоционально реагирует на любую критику, умеет отстоять свое мнение.

Маша может показывать блестящие результаты в спорте. Обладательница этого имени – трудоголик, ей важно найти работу, в которой она полностью сможет реализовать себя.

Однако своим призванием Мария считает материнство, она готова целиком и полностью посвятить себя детям. В отношениях с мужчинами строгая и прагматичная, тщательно оценивает все преимущества и недостатки каждого мужчины, который хочет завоевать ее сердце. В браке будет верной женой и чудесной хозяйкой.

Что нельзя делать в этот день, согласно народным верованиям и приметам: злословить, ссориться, завидовать, женщинам работать в саду или на огороде, отказывать в помощи нуждающимся или больным, ругать, оскорблять или обижать женщин, заниматься рукоделием, шить, резать ткань, мыть пол, стирать.

Также сегодня стоит воздержаться от дорогих или важных покупок – иначе можете навлечь в свою жизнь потери, неприятности или финансовые трудности.

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