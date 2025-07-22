Руководитель ЦПД в эфире национального телемарафона рассказал, что ВС РФ вынуждены менять тактику на Донетчине из-за высокой насыщенности линии фронта дронами, информирует издание «НБН».

Применение бронированной техники, мотоциклов и другого транспорта стало слишком рискованным, так как БПЛА быстро их обнаруживают и уничтожают. Поэтому оккупанты пытаются продвинуться малыми штурмовыми группами из 5-10 иногда 15 бойцов, которым приходится пешком преодолевать расстояния в 10-15 километров.

Коваленко отметил, что враг использует эту тактику под Покровском, благодаря которой ему удается проникнуть ближе к городу. Однако Силы обороны с помощью БПЛА вовремя обнаруживают захватчиков и уничтожают их.

Лейтенант добавил, что летнее наступление «второй армии мира» задержалось из-за реалий войны. Сейчас россияне пытаются «сжечь» накопленные резервы, чтобы показать хоть какие-то успехи на фронте и создать иллюзию продвижения, которую Москва хочет использовать для манипуляций на переговорах.

Ранее о ситуации в районе Покровска рассказали в бригаде НГУ «Спартан».