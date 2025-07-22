Во вторник, 22 июля, ВС РФ после 13:00 начали атаковать Сумы беспилотниками, информирует издание «НБН».

Начальник ОВА Олег Григоров сообщил о попадании в Ковпаковском районе города – там повреждены объекты гражданской инфраструктуры, в частности в медицинском и учебном заведениях вылетели окна.

Позже чиновник заявил, что в результате дронового удара по областному центру повреждены окна многоэтажек. Кроме того, в детскую площадку попал БПЛА со шрапнелью. По состоянию на 15:49 известно о 4 пострадавших.

По словам Григорова, около 15:00 армия Путина атаковала беспилотником объект социальной сферы, погибла женщина, повреждены здания и автомобили.

В «Сумыоблэнерго» сообщили, что в результате обстрела в городе часть потребителей осталась без света.

По данным Сумской облпрокуратуры, россияне выпустили по городу 5 БПЛА.

Напомним, что вчера поздно вечером, 21 июля, ВС РФ сбросили на областной центр два КАБа. В результате авиаудара повреждены 5 многоэтажек, 18 авто и торговый центр. 12 человек получили медицинскую помощь на месте, 3 раненых госпитализировали.

Как сообщалось, британское издание заявило, что россияне начали чаще поражать цели в Украине «Шахедами» благодаря новой тактике.