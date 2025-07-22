Британское издание Financial Times, ссылаясь на данные Воздушных сил ВСУ, пишет, что в среднем около 15% беспилотников проникали через украинскую ПВО в период с апреля по июнь по сравнению с 5% в предыдущие три месяца, информирует «НБН».

Журналисты отмечают, что успех дроновых налетов оккупантов показывает, как «дешевая масса может преодолеть даже сложную и многоуровневую противовоздушную оборону».

РФ модифицирует БПЛА-камикадзе «Шахед», чтобы они летали быстрее и выходили за пределы досягаемости пулеметов, которыми их обычно сбивают защитники. Также оккупанты запускают беспилотники на большей высоте, что также повышает эффективность ударов.

На протяжении последних недель армия Путина била по Украине дронами «Герань-3» с турбодвигателем, который может летать со скоростью до 800 километров в час в пикировании.

Кроме того, войска РФ в ходе комбинированных обстрелов смешивают БПЛА «Шахед» с крылатыми и баллистическими ракетами, чтобы еще больше запутать противовоздушную оборону Украины.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ прокомментировали заявление из Германии о намерении оккупантов выпускать по Украине 2000 БПЛА за раз.