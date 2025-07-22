Аналитики ISW в своем отчете пишут, что заставить кремлевского диктатора заключить мир с Украиной можно только силой. По их мнению, российский лидер остановит наступление только тогда, когда ситуация для его оккупационной армии радикально ухудшится.

Речь идет не о локальных неудачах захватчиков, а о ряде значительных провалов ВС РФ на фронте, информирует издание «НБН».

Путин должен потерять надежду на победу силовым путем, только тогда он признает поражение. Для этого союзники Киева должны постоянно предоставлять Украине военную помощь, чтобы Силы обороны могли в течение длительного времени результативно проводить военные кампании.

Американские эксперты считают, что Запад может повлиять на РФ и с помощью санкционного давления. В частности, партнерам стоит воспользоваться угрозой главы Белого дома Дональда Трампа ввести 100-процентные тарифы для государств, которые покупают российские энергоносители.

Напомним, глава Минфина США Скотт Бессент призвал союзников в ЕС последовать примеру Штатов.