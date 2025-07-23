Прибыльнов в эфире «Суспільного» опроверг информацию о том, что за Покровск идут бои. Представитель 155-й ОМБр заявил, что в зоне ответственности его бригады бои идут в южных окрестностях города и вблизи него, в частности в районе поселка Шевченко, пишет «НБН».

Военный отметил, что россияне пытаются накапливать силы, однако защитники обнаруживают их еще на подступах. Разведка «ведет» оккупантов к позициям, где их можно ликвидировать максимально эффективно.

Офицер добавил, что на днях впервые с марта захватчики провели штурм бронированными группами, Силы обороны отбили его. Враг задействовал мотоциклы и несколько «коробочек». Он уверен, что диверсионно-разведывательные группы ВС РФ продолжат попытки прорваться в Покровск.

Ранее о ситуации под Покровском рассказал глава ЦПД СНБО Андрей Коваленко. Лейтенант объяснил, почему армия Путина в Донецкой области вынуждена менять тактику.