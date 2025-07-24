Как информирует «НБН» со ссылкой на материал YourTango, астрологи полагают — тригон (аспект в 120 градусов между планетами, гармоничный и благоприятный) Солнца и Нептуна, который сформируется 24 июля года, даст мощный толчок внутренним преобразованиям, особенно для трех знаков: наступает время, когда иллюзии рассыпаются, а настоящие цели становятся видимыми.

Для Стрельцов приходит момент, когда неопределенность уступает место четким ориентирам. Последние недели могли показаться запутанными, однако с восхождением тригона напряжение начнет спадать. Представители этого знака осознают, куда двигаться дальше — особенно в межличностных отношениях и эмоциональной сфере. Внутренняя решимость поможет восстановить порядок, исправить недоразумения и сделать шаг вперед, не колеблясь.

У Водолеев часто наблюдается склонность теряться в потоке дел и мыслей, однако в этот период они смогут сфокусироваться. Астрологический аспект поможет выделить приоритеты и избавиться от «информационного шума». Это особенно полезно для завершения ранее отложенных задач и возвращения к рутинной эффективности. День сулит ментальную ясность и устойчивость.

Подопечные Нептуна, Рыбы, почувствуют на себе особую поддержку транзита. Те, кто ранее сомневался в своих решениях, вдруг ощутят внутреннюю уверенность. Эмоциональные барьеры отступят, интуиция усилится. Рыбы наконец начнут доверять себе, что станет важным шагом к личностному росту и укреплению самооценки.

Ранее мы писали о том, что астрологи составляли гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю, 21-27 июля.