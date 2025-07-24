В четверг, 24 июля, поздравления с именинами принимают Кристина, Анатолий, Роман, Борис, Афанасий, Глеб, Николай, Давид и Иван. «НБН» раскрывает характер обладателя имени Борис, которое распространено в Украине:

Борис с древнеперсидского языка означает «наследник». Это целеустремленный, трудолюбивый, самостоятельный, упорный мужчина, который блестяще выходит из любой сложной ситуации. Свой характер начинает показывать еще с детства.

Обладатель этого имени может достичь успеха в любой сфере деятельности, благодаря своему логическому мышлению и золотым рукам. Часто меняет места работы.

Боря популярен среди представительниц противоположного пола и, пользуясь этим, меняет девушек как перчатки. Однако, найдя ту самую, он откажется от разгульной жизни и начнет задумываться о создании семьи.

В этот день, согласно народным верованиям, запрещено: одалживать деньги, отказывать в помощи, особенно детям, беременным и пожилым людям, выгонять скот на пастбище, сплетничать, завидовать, выяснять отношения, ссориться, жадничать и сквернословить.

Чтобы не навлечь на себя нищету и не потерять достаток, сегодня не стоит работать в поле, на огороде, заниматься тяжелым физическим трудом или сельскохозяйственными делами.

Напомним, мы рассказывали о характере обладателя имени Виталий.