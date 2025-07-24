В пресс-службе Офиса Генпрокурора сообщили, что в четверг, 24 июля, около 11:00 российские захватчики в очередной раз атаковали Шевченковский район Харькова. В результате авиаудара по городу пострадало более 30 человек, среди них – дети. Раненым предоставляется медицинская помощь, информирует издание «НБН».

В ведомстве раскрыли, что, по предварительной информации, враг атаковал областной центр двумя КАБами УМПБ-5, которые выпустил с истребителя Су-34 вблизи города Строитель Белгородской области РФ. Дальность пуска таких авиабомб составляет около 100 километров.

Представитель Харьковской облпрокуратуры Спартак Борисенко в комментарии изданию «Думка» рассказал, что это новая авиационная бомба с модифицированным модулем планирования и коррекции, которая весит 250 килограммов, изготовлена из более толстого металла и вызывает больше разрушений.

Напомним, на обстрел города отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский.