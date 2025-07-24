Спикер ОСГВ «Хортица» в эфире телеканала ICTV рассказал, что захватчики перешли трассу Покровск-Константиновка и сейчас пытаются развить наступательные действия на населенные пункты, расположенные между этими двумя городами, информирует издание «НБН».

Однако достичь своей цели армия Путина не может – ей не удается приблизиться к Константиновке, что является результатом героических усилий защитников. Россияне остановились в 10 километрах от города, так как они не могут пройти через Часов Яр, «ломая зубы» об Силы обороны Украины.

По его словам, на этих направлениях характер атак ВС РФ не меняется. В окрестностях городов и близлежащих населенных пунктах оккупанты проводят моторизованные штурмы. Однако основную ставку враг делает на использование пехотных групп.

Как сообщалось, в 155-й бригаде ВСУ рассказали о ситуации под Покровском и прокомментировали информацию о начале боев за город.