По данным ресурса meteoagent в пятницу, 25 июля, и в субботу, 26 июля, солнечная активность будет низкой (K-index 2,7). Уже в воскресенье, 27 июля, ожидаются сильные магнитные бури (K-index 5), пишет издание «НБН».

Солнечная активность классифицируется по уровню мощности – K-index – от показателя 2 до 9. Чем выше этот индекс, тем сильнее магнитные бури и их влияние на людей. Прогноз космической погоды ученые обновляют каждые три часа.

В период геомагнитных возмущений красного уровня в группе риска находятся метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями, а также беременные женщины и пожилые люди.

Медики рекомендуют в такие дни особо следить за своим состоянием и придерживаться здорового образа жизни: отказаться от курения и алкоголя, не злоупотреблять кофе и энергетическими напитками, избегать эмоциональных потрясений, больше гулять на свежем воздухе, пить достаточное количество воды, спать не менее 8 часов, добросовестно принимать медицинские препараты, прописанные врачом.

Как сообщалось, диетолог указала на четыре ошибки в питании, которые «родом» из детства.