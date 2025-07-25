Запорожец в эфире национального телемарафона сообщил об изменении тактики ВС РФ на Торецком направлении. По его словам, теперь захватчики направляют малые пехотные группы по 3-4 бойца, которые пытаются незаметно подобраться к позициям Сил обороны Украины, пишет издание «НБН».

Военнослужащий отметил, что иногда враг привлекает к атакам мототехнику, багги и другие транспортные средства, применение бронетехники не фиксируется. Оккупанты пытаются накапливать силы для продолжения штурмов. Чтобы преодолеть противотанковые рвы, «освободители» используют лестницы, стволы деревьев или вкручивают что-то похожее на ступеньки.

Подполковник рассказал, что в зоне ответственности ОТГВ «Луганск» стало меньше среднесуточных российских штурмов. По его мнению, возможно, это связано с тем, что войска РФ сконцентрировались на Покровском направлении. Вблизи Торецка «вторая армия мира» сосредоточила свои усилия в районе сел Яблоновка и Александро-Калиново.

Напомним, в 30-й ОМБр рассказали о штурмовых действия ВС РФ на Краматорском направлении.