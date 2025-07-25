Дикий в эфире Radio NV объяснил, почему Силы обороны Украины не наносят удары по производству беспилотников в РФ. По его словам, основная сборка БПЛА происходит в Китае, а в России только «гайки докручивают и наклеивают лейбочку», информирует издание «НБН».

Эксперт отметил, что при этом защитники отслеживают все объекты, на которых действительно задействован российский выпуск БПЛА и поражают эти производственные цепочки.

Ветеран российско-украинской войны отметил, что «спецэффекты», которые ощущают на себе жители страны-агрессора, это просто «бонусы». Он убежден, что в вопросе атак на РФ можно было бы проявлять меньше «джентльменства».

Дикий обратил внимание на то, что резонанс среди россиян вызывает закрытие аэропортов в связи с обстрелами, а не количество цинковых гробов, которые привозят из Украины. При планировании ударов по РФ необходимо учитывать этот психологический фактор, чтобы рядовые граждане почувствовали, что у них дома война.

Напомним, авиационный эксперт оценил потерю истребителя Mirage-2000 для Украины.