Как информирует «НБН» со ссылкой на материал YourTango, некоторые представители Зодиакального круга вскоре сделают важный вывод — деньги в отдельности, и богатство в целом, формируют уверенность в действиях и способность принимать смелые решения, а финансовая стабильность начинается с убежденности в том, что достаток, — это норма, а не случайность.

Для представителей знака Рыб наступает момент, когда стоит переосмыслить отношение к деньгам. 30 июля начинается ретроградное движение астероида Хирон в Овне, которое повлияет на самооценку и материальную устойчивость. Важно отпустить старые убеждения, мешающие финансовому росту, и начать воспринимать приток денег как естественную часть своей жизни. На этой неделе интуиция подскажет, когда и как действовать. Рыбы могут быть одновременно чуткими и уверенными в себе — пора проявить эту силу и перестать избегать разговоров о финансах.

У Близнецов открываются новые возможности для заработка, особенно в сфере, связанной с домом и семейным комфортом. 30 июля Венера переходит в знак Рака, усиливая акцент на ценности уюта и душевного равновесия. Это хорошее время для анализа расходов и отказа от импульсивных покупок. Под влиянием Урана начинается новый виток перемен, и финансовое равновесие станет основой будущего успеха. Вложение в стабильность и личные приоритеты принесет уверенность и рост доходов.

Для Раков конец июля станет точкой отсчета нового финансового этапа. 31 июля Меркурий окажется в точке Казими (положение планеты, находящейся на расстоянии 0 градусов от Солнца в Зодиакальном круге) во Льве, символизируя период новых идей и решительности. Это подходящий момент для того, чтобы озвучить планы, проявить инициативу и заявить о себе. Усилия, вложенные ранее, начнут давать результат. Венера в знаке Рака усиливает личную привлекательность и помогает притягивать выгодные предложения. Представителям знака стоит не бояться амбиций — именно сейчас можно заложить основу стабильного и уверенного будущего.

Ранее мы писали о том, какие знаки Зодиака вскоре вступят в «новую эру» и изменят жизнь.