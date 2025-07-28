В понедельник, 28 июля, глава Центра изучения оккупации сообщил, что в Мариуполе вспыхнули два крупных пожара. Одно возгорание зафиксировано в районе въезда в город со стороны поселка Никольское, второе – в районе станции 300 на металлургическом комбинате имени Ильича.

По его словам, оккупанты не могут потушить огонь, так как в Мариуполе нет воды. Спасатели не предпринимают ничего, чтобы бороться с пожарами, пишет издание «НБН».

Фото – t.me/andriyshTime

Фото – t.me/andriyshTime

Напомним, сегодня городской совет Мариуполя сообщил, что в населенном пункте люди фактически остались без воды. Оккупанты целенаправленно уничтожили критическую инфраструктуру города, в частности систему водоснабжения, что стало причиной гуманитарной катастрофы.

Как сообщалось, на днях в захваченном Мелитополе и в близлежащих населенных пунктах прогремели взрывы. Андрющенко рассказал подробности «бавовны» на объектах «второй армии мира».