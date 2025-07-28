Андрющенко в эфире «24 канала» рассказал, что на днях в Мелитополе и в населенных пунктах вблизи города было громко. 25 июля был нанесен удар по складу оккупантов с боеприпасами в поселке Михайловка, объект детонировал сутки, а захватчики даже не пытались его тушить, так как боялись туда подъехать.

По его словам, после этой «бавовны» взрывы прогремели уже в Мелитополе – был прилет по базе ВС РФ, информирует издание «НБН».

Глава Центра изучения оккупации не смог сказать, это был прямой удар или упали обломки беспилотника, так как на территории агломерации есть много систем противовоздушной обороны, ведь через этот город проходит множество маршрутов.

В районе Мелитополя, как заметил бывший советник мариупольского мэра, почти каждый день гремят взрывы, таким образом Силы обороны выявляют размещение российской ПВО, что позволяет успешно ликвидировать установки. На днях ГУР МОУ там уничтожило радиолокационную станцию захватчиков.

Напомним, на прошлой неделе Андрющенко рассказал о прилете по месту базирования оккупантов в Донецке.