В понедельник, 28 июля, поздравления с днем ангела принимают Елена, Анастасия, Ирина, Антонина, Остап, Ефим, Василий, Павел, Иван, Юлиан и Николай. «НБН» рассказывает о значении распространенного в нашей стране, красивого и благозвучного имени Ирина:

Ирина с древнегреческого означает «покой» или «мир». Это независимая, уверенная в себе, общительная, порядочная женщина, которая умеет сдерживать эмоции. В то же время ей могут быть присущи тщеславие и излишнее самолюбие.

Для Иры карьерный рост имеет большое значение, она много учится и работает ради достойного уровня жизни. Она выполняет задания любой сложности, может стать отличным руководителем.

Обладательница этого имени не будет в отношениях с мужчинами искать лекарство от одиночества. Выйдя замуж, не будет тонуть в рутине, и посвящать себя созданию уюта. При этом Ира станет доброй и верной женой, внимательной мамой.

В этот день действуют такие народные запреты: нельзя конфликтовать, веселиться, развлекаться, отказывать в помощи, слишком интенсивно работать, женщинам заниматься тяжелым физическим трудом, убирать, стирать, проводить ремонт или строительные работы, вязать, шить, вышивать, собирать урожай, работать на огороде.

Также 28 июля стоит избегать покупок – новая вещь не прослужит долго, также не рекомендуется что-то продавать – это может обернуться убытками и заключать сделки – любой обмен сегодня неудачен.

Напомним, мы раскрывали тайну имени Анна.