Офицер 59-й ОШБр в комментарии «Суспільному» рассказал, что сейчас захватчики пытаются обходить Покровск на Донетчине, чтобы взять его в кольцо и захватить малыми силами. Также враг пытается отрезать город от логистики.

По его словам, без подвоза людей, продовольствия, боеприпасов невозможно продолжать ведение боевых действий, на что россияне и рассчитывают, информирует издание «НБН».

Мишак отметил, что на этом участке фронта оккупанты штурмуют малыми пехотными группами. Захватчики таким образом пытаются «просочиться» на позиции Сил обороны. В ходе атак в районе Покровска «вторая армия мира» несет большие потери.

Военный добавил, что на этом направлении ВС РФ активно применяют артиллерию, КАБы и беспилотники – FPV-дроны, дроны на оптоволокне и БПЛА «Шахед», «Молния», «Ланцет». Всем этим оружием враг атакует позиции защитников.

Напомним, эксперты SW объяснили, почему после шестимесячного перерыва армия Путина начала активнее использовать бронетехнику.