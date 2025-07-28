В аналитическом материале ISW отмечается, что российские захватчики после шестимесячного перерыва начали чаще использовать бронетехнику на фронте в Украине, информирует издание «НБН».

Американские эксперты пишут, что ВС РФ снизили использование такой боевой техники с зимы, в частности, не проводили механизированные наступления численностью в роту или более крупных войск с апреля.

В течение летнего наступления оккупанты делали ставку на использование мобильно транспорта – мотоциклов и багги. Однако с начала этого месяца на Донетчине и Запорожье армия Путина начала чаще использовать бронетехнику в некоторых тактических атаках.

В Институте изучения войны считают, что РФ начала медленно наращивать свои возможности по восстановлению бронемашин эпохи СССР, а также пополнять запасы бронетехники, не участвуя в атаках, которые наносят большие потери.

Не исключено, что захватчики временно активизировали применение бронемашин для проверки уязвимости украинской обороны с применением БПЛА. Также, возможно, россияне тестируют новую тактику или концепцию операций.

Напомним, спикер ОТГВ «Луганск» рассказал о новой тактике ВС РФ под Торецком.