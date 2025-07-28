Командир отделения 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» ЗСУ младший сержант Станислав Бунятов с позывным «Осман» в своем Telegram-канале «Говорять Снайпер +» сообщил, что в районе Покровска Донецкой области оккупанты начали выгонять на штурмы «черепах» с мотоциклистами.

По его словам, танк отвлекает украинских операторов БПЛА в то время, как захватчики на мототранспорте летят к позициям защитников, информирует издание «НБН».

Военнослужащий отметил, что местами у врага есть результат, однако в большинстве случаев такие атаки обходятся оккупантам дорого, особенно когда воины уничтожают россиян в двух километрах от линии боевого соприкосновения.

Напомним, начальник отделения коммуникаций 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады ДШУ ВСУ Роман Писаренко сообщил, что под Покровском ВС РФ регулярно проводят «мясные» штурмы. Оккупанты малыми группами пытаются передвигаться по «зеленке», чтобы их было сложнее обнаружить.

Также в 59-й ОШБр рассказали, как захватчики пытаются отрезать город от логистики.