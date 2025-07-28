В НЭК «Укрэнерго» в понедельник, 28 июля, сообщили, что в стране уровень энергопотребления остается высоким. В результате непогоды полностью или частично обесточены 459 населенных пунктов в 6 областях, ремонтные бригады работают над заживлением всех абонентов, информирует издание «НБН».

В компании уточнили, что облачная погода с дождем на значительной территории страны, а также удержание жары в восточных и южных регионах обуславливают необходимость экономного потребления света. В НЭК призвали граждан для снижения нагрузки на энергетическую систему ограничить использование мощных электроприборов до 22:00.

В «Укрэнерго» напомнили, что после ракетных и дроновых атак энергосистема страны продолжает восстанавливаться, специалисты проводят аварийно-восстановительные работы на объектах критической инфраструктуры. Поэтому украинцам стоит рационально потреблять электроэнергию.

Как сообщалось, в начале месяца во время открытия Ukraine Recovery Conference глава государства Владимир Зеленский обратился к союзникам относительно защиты энергетики Украины в период холодов.