Во вторник, 29 июля, по новому церковному календарю день ангела у Александра, Романа, Константина, Остапа, Михаила, Алексея, Николая и Анатолия. Мальчику, рожденному сегодня, можно выбрать одно из этих имен.

«НБН» раскрывает значение имени Алексей, которое часто встречается среди новорожденных и среди взрослого населения Украины.

Алексей с древнегреческого языка трактуется как «оберегающий» или «защитник». По натуре этот мужчина – миротворец, вступит в конфликт только ради восстановления справедливости. Он практичный, уравновешенный, спокойный, надежный и жизнерадостный. Всегда защитит близких от неприятностей.

Леша старательно выполняет любое дело, стремясь к совершенству. Поэтому он становится настоящим профессионалом в любой сфере. Благодаря трудолюбию и деловым качествам добивается высокого положения в обществе.

Алексею нравятся душевные и искренние девушки, он долго выбирает будущую жену, которая станет ему верным другом. Семья будет у него на первом месте.

В этот день, согласно народным верованиям, нельзя: работать в доме, в поле или на огороде, ссориться и конфликтовать с родственниками, брать или давать деньги в долг, ходить по лесу, особенно в одиночестве, начинать новые дела, принимать важные решения, голодать, вступать в брак, оставлять вещи без присмотра, заниматься тяжелым физическим трудом, ломать или рубить ветки калины.

Кроме того, сегодня не стоит брать в руки иголку, нитку и ножницы – это может запутать судьбу или «связать» удачу.

Ранее мы раскрывали тайну имени Ирина.