Во вторник, 29 июля, стало известно, что СБУ предотвратила покушение на командира «Волков Да Винчи». ФСБ РФ завербовала участника АТО из Каменского, который должен был убить защитника. Мужчину убедили, что он работает на украинскую спецслужбу, информирует издание «НБН».

Военнослужащий отреагировал на провал операции Федеральной службы безопасности РФ. По его словам, у российских силовиков опять ничего не вышло, благодаря четкой и профессиональной работе СБУ. Он поблагодарил главу Службы безопасности Василия Малюка и его команду за оперативное вмешательство.

Защитник напомнил украинцам, что война с Россией продолжается и в тылу. Военный призвал соотечественников не вестись на сомнительные «задания» от «сотрудников СБУ» в мессенджерах, так как украинская спецслужба не просит граждан нарушать закон и не вербует их по телефону.

Напомним, Малюк рассказал о покушениях на президента, которые его спецслужба предотвратила в прошлом году.