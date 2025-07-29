Россияне заявили, что флот РФ во время учений «Июльский шторм» якобы продемонстрировал новый морской дрон. Беспилотный надводный аппарат, как утверждается, запускается с корабля и работает автономно до 24 часов.

Морской дрон оккупантов якобы способен поражать цели на расстоянии более 300 километров, это означает, что зона поражения аппарата охватывает порты Одессы и Измаила, информирует издание «НБН».

Спикер ВМС ВСУ в эфире национального телемарафона высказался о новой разработке врага. По его словам, опубликованные россиянами кадры испытания беспилотного надводного аппарата не позволяют объективно оценить его возможности.

Плетенчук обратил внимание на то, что РФ всегда пытается завысить параметры своего оружия, однако видео подтверждает, что страна-агрессор движется в направлении морских беспилотных технологий.

Капитан напомнил, что в России как минимум в четвертый раз заявляют о создании морского дрона. При этом враг нередко копирует иностранные технологии, что действительно представляет угрозу.

Ранее военный эксперт объяснил, почему создание морских беспилотных аппаратов в стране-агрессоре не доходит до производства.