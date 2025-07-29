В «Атеш» сообщили, что их агент разведал территорию военной части в Севастополе, где располагался медицинский отряд специального назначения, который сейчас переживает кадровый кризис, информирует издание «НБН».

В военном движении отметили, что территория части не ухожена, а техника гниет под солнцем. Оккупанты не позаботились и о мерах безопасности – суточный наряд в основном спит, а ближе к вечеру выпивает.

Партизаны предполагают, что врагу не хватает ресурсов на укомплектование части личным составом и его обеспечение, поэтому в ближайшее время ее расформируют. Военные ищут место для перевода и продолжения службы на территории Крымского полуострова, чтобы не ездить в зону боевых действий.

Напомним, в «Атеш» заявили, что захватчики глушат в Саках мобильную связь. Таким образом россияне пытаются предотвратить атаки Сил обороны Украины на местный аэродром.