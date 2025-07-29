Представитель Сил обороны Юга Украины рассказал, что ВС РФ именно на Херсонщине наиболее активно наносят удары FPV-дронами. Здесь ежесуточно враг применяет до 200-250 таких БПЛА, в то время как на двух запорожских направлениях – 190-200 беспилотников.

По его словам, армия Путина также не прекращает бить неуправляемыми авиационными ракетами по правому берегу Херсонской области, информирует издание «НБН» со ссылкой на «Радио Свобода».

Волошин отметил, что захватчики в украинском тылу на Запорожском и Херсонском направлениях вдоль линии боевого соприкосновения пытаются создать так называемую «полосу смерти».

Россияне атакуют побережье, чтобы там осталось как можно меньше сооружений, где можно было бы держать оборону. Спикер Сил обороны Юга Украины добавил, что оккупанты пытаются поразить FPV-дронами и артиллерией все, что подходит к Днепру.

Как сообщалось, в батальоне «Айдар» рассказали о новой тактике штурмов ВС РФ под Покровском на Донетчине.