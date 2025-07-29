Военный в эфире Ранок.LIVE, ссылаясь на данные разведки, сообщил, что Россия намерена привлечь северокорейских военнослужащих на ВОТ Украины. Ранее участие сил КНДР в войне против нашей страны было подтверждено только на территории Курской области РФ, информирует издание «НБН».

Чечеринда напомнил, что Пхеньян предоставляет Москве не только живую силу для продолжения агрессии против Украины. Армия страны-агрессора активно использует переданное КНДР оружие – от артиллерии до ракет. По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, 40% боеприпасов ВС РФ – из Северной Кореи.

Военнослужащий отметил, что бойцы Ким Чен Ына фактически будут воевать «за миску риса», ведь Москве не нужно платить им высокую зарплату или выплачивать их родственникам «гробовые».

Напомним, в апреле представитель ГУР МОУ Андрей Черняк сообщал, что россияне могут бросить северокорейских военных в наступление на Сумском или Харьковском направлениях.