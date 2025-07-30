В среду, 30 июля, по новому стилю именины празднуют Павел, Анатолий, Герман, Иван, Максим, Валентин и Лука. Не забудьте поздравить их с днем ангела.

«НБН» рассказывает о характере обладателя имени Герман, которое не часто встречается в нашей стране.

Имя Герман по одной версии с латинского языка означает «единокровный», по другой – с немецкого трактуется как «германец» или «воин». Это солидный, достойный, трудолюбивый, целеустремленный, благородный мужчина. Он любит богемную жизнь, уделяет много времени своему имиджу, чтобы выглядеть стильно.

Ради достижения большой цели Гера готов отказаться от промежуточных побед, терпеть дискомфорт и работать вдвое больше. Тщательно выбирает профессию, поэтому в своем деле будет добиваться больших результатов.

Обладателя этого имени всегда окружают красивые представительницы противоположного пола, поэтому он с легкостью заводит мимолетные романы и долгое время остается холостяком. Семья – не главная цель в его жизни.

В предпоследний день июля, согласно народным верованиям, нельзя: чрезмерно загорать, начинать новые дела, оставлять скот без присмотра, отказывать в помощи нуждающимся, слишком долго спать, лениться, бездельничать, злоупотреблять едой и алкоголем, рассказывать плохие или тревожные сны, прикасаться к острым предметам, ссориться с близкими.

Напомним, мы рассказывали о значении имени Алексей.