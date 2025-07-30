В среду, 30 июля, солнечная активность будет низкой (K-index 1,6). В четверг, 31 июля, ожидаются магнитные бури средней интенсивности (K-index 3,7), которые могут ощущать метеозависимые люди.

Об этом информирует издание «НБН» со ссылкой на ресурс meteoagent.

Напомним, что прогноз солнечной активности может меняться, ученые обновляют его каждые три часа. Согласно прогнозу специалистов, к концу недели геомагнитные возмущения снизятся до зеленого уровня.

Во время магнитных бурь средней интенсивности у некоторых людей может ухудшиться самочувствие. В ответ на изменение погодных условий появляются такие симптомы: снижение/повышение артериального давления, мигрень, нарушения ритма сердца, головокружение, сонливость/бессонница, боли в мышцах и суставах.

Кроме того, может возникнуть слабость, недомогание, снижение работоспособности, а также ухудшение самочувствия при хронических заболеваниях.

Если ваш организм имеет повышенную чувствительность к магнитным бурям, стоит вести здоровый образ жизни, избегать переутомления, стрессовых ситуаций. При необходимости стоит обратиться за медицинской помощью.

Напомним, мы рассказывали, кого 30 июля поздравлять с именинами.