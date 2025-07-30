В «Атеш» рассказали, что их агент длительное время вел наблюдение за авиационным ремонтным заводом в оккупированном Луганске, который специализируется на техническом обслуживании авиатехники военного и двойного назначения, информирует издание «НБН».

В военном движении заявили, что помимо этого на территории предприятия россияне запустили производство разведывательных дронов и полигон для тестирования этих БПЛА. Также в одном из цехов ЛАРЗ обустроили центр подготовки операторов и сборщиков беспилотников.

Партизаны изучили территорию, защиту, режим работы завода и собрали информацию о его сотрудниках и их транспорте. Все полученные данные об объекте, который является законной военной целью, оперативно передали Силам обороны Украины.

Ранее агент «Атеш» разведал территорию медицинской части в Севастополе. В военном движении объяснили, почему оккупанты вскоре расформируют ее.