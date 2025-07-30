Начальник ОВА Олег Григоров сообщил, что сегодня около 13:30 российские оккупанты атаковали Сумы беспилотниками. В частности, враг ударил БПЛА по зданию областной военной администрации.

По его словам, в результате обстрела 75-летняя женщина получила осколочное ранение, ее госпитализировали, информирует издание «НБН».

Чиновник напомнил, что захватчики ранее атаковали здание ведомства 25 и 26 июля. Григоров отметил, что серия ударов по областной военной администрации свидетельствует о намерении оккупантов продолжать ее уничтожение.

Учитывая угрозу, глава ОВА призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и во время атак не находиться рядом с админзданиями и объектами критической инфраструктуры.

И. о. мера Сум Артем Кобзарь сообщил, что сегодня россияне также ударили БПЛА по объекту критической инфраструктуры и нежилому помещению в центре города. На данный момент известно о 2 пострадавших.

Отметим, что ВС РФ продолжают атаковать бить по энергетике Сумщины. Глава государства Владимир Зеленский отреагировал на эти атаки.