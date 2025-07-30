Замглавы ЦИК Украины в эфире программы Ранок.LIVE объяснил, возможно ли частично провести местные выборы, выборы президента или нардепов в стране во время военного положения.

Дубовик заявил, что такая возможность не предусмотрена законодательством, информирует издание «НБН».

По его словам, территория нашей страны постоянно находится под обстрелами дальнобойного оружия оккупантов. Из-за системных атак на Украину гарантировать безопасность избирателей невозможно, ведь избирательные участки – это стационарные места, о которых известно заранее. Поэтому они могут стать легкой мишенью для врага.

Говоря о проведении выборов онлайн, представитель ЦИК заявил, что у Украины нет технической возможности гарантировать тайну такого голосования. По его словам, большая часть иностранных государств не проводит полностью цифровые выборы.

Напомним, в ОПУ ответили, будет ли отмена военного положения и проведение выборов в случае перемирия с РФ.