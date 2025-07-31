Как информирует «НБН», 1 августа Луна продолжит свой путь по знаку Весов, формируя благоприятные астрологические аспекты, что создаст гармоничные условия для Рака, Девы и Водолея, — именно их ждет волна внутренней устойчивости, эмоциональной ясности и положительных перемен.

Этот день принесет Ракам облегчение и душевное спокойствие. Сложности последних недель начнут отступать, и появится ощущение, что все начинает стабилизироваться. Знак будет чувствовать себя увереннее, легче пойдет общение с родными и коллегами. Многие Раки ощутят прилив оптимизма и вдохновения, особенно в личной сфере.

Для Дев 1 августа станет днем ментального восстановления. Знак смогут порадовать неожиданные слова поддержки или знаки внимания, которые укрепят веру в себя. Уйдет внутренняя скованность, появится ясность в мыслях и ощущение, что выбранное направление верное. Это удачное время для принятия решений, связанных с работой и финансами.

Водолеев ожидает период внутренней уравновешенности и уверенности в собственных действиях. Эмоциональная стабильность этого знака привлечет окружающих, а заслуженное признание со стороны близких станет приятным бонусом. День хорош для личных разговоров, самовыражения и завершения старых дел. Возможно получение знамения свыше, что Водолеи встали на верный путь.

Таким образом, 1 августа станет для представителей этих знаков временем внутренней тишины, гармонии с собой и возможностью увидеть, как усилия начинают приносить результат.

Ранее мы писали об астрологическом прогнозе на неделю, 28 июля — 3 августа, для всех знаков Зодиака.