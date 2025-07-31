Представитель Воздушных сил ВСУ в эфире национального телемарафона рассказал об особенностях атак реактивными БПЛА «Шахед». Россияне использовали эти дроны в ходе ночного комбинированного удара по Украине в ночь на четверг, 31 июля, информирует издание ««НБН».

По его словам, вчера с северного направления в воздушное пространство нашей страны зашло 8 реактивных беспилотников, сегодня ВС РФ могли запустить их среди обычных БПЛА-имитаторов, или же применить «Шахеды» с двигателями внутреннего сгорания.

Полковник отметил, что реактивные дроны имеют звук, который отличается от обычного «Шахеда». Радиолокационно такой беспилотник отображается как крылатая ракета, поскольку он может лететь со скоростью выше 500 километров в час. Эту цель могут перехватить далеко не все средства, которые есть у украинской ПВО.

Игнат добавил, что пока что массового использования таких БПЛА захватчиками нет, зафиксированы единичные случаи.

Ранее представитель ВС ВСУ прокомментировал заявление из Германии о намерении врага выпускать по Украине 2000 дронов за одну атаку.