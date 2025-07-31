Вечером 28 июля войска РФ нанесли удары по Беленьковской исправительной колонии 4 КАБами. В результате атаки 16 осужденных погибли, 90 человек пострадали.

Начальник ОВА объяснил, почему заключенные не ушли в укрытие, пишет издание «НБН» со ссылкой на агентство «Укринформ».

Чиновник рассказал, что на территории ИК было укрытие и во время воздушной тревоги осужденные могли спуститься туда. Однако некоторые заключенные погибли, так как после первого удара управляемой авиационной бомбы укрытие оказалось заблокированным.

Федоров добавил, что еще 1,5-2 года назад на Совете обороны области не раз поднимался вопрос эвакуации осужденных. Глава ОВА отметил, что все соответствующие материалы были подготовлены, службы анализировали риски, которые существуют или могут возникнуть.

Как сообщалось, ВС РФ ночью нанесли комбинированный удар по Украине. Глава государства Владимир Зеленский отреагировал на атаку.