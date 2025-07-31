В четверг, 31 июля, проект DeepState обновил интерактивную карту войны в Украине, сообщив об оккупации села Каменское Васильевской городской общины на Запорожье, информирует издание «НБН».

В Силах обороны Юга Украины заявили, что данные OSINT-проекта о взятии россиянами населенного пункта не соответствуют действительности. Военные рассказали, что в этой зоне фронта ситуация остается чрезвычайно сложной и динамичной.

На северной и северо-восточной окраинах Каменского есть украинские позиции, на которых находятся защитники, сейчас на нескольких из них продолжаются столкновения с врагом.

Воины в населенном пункте продолжают героически сдерживать продвижение российских войск, нанося им потери.

Напомним, сегодня оборонное ведомство страны-агрессора заявило о захвате Часового Яра. В ОСГВ «Хортица» прокомментировали сообщение МО РФ.