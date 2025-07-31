Заместитель командира Третьей штурмовой в эфире «24 канала» рассказал, что ВС РФ удалось не все, что они планировали на летнюю наступательную кампанию. Однако определенные успехи у врага есть.

Жорин отметил, что пока он не будет подводить итоги, поскольку считает, что жаркие периоды этим летом еще могут ждать Силы обороны, информирует издание «НБН».

По его словам, сейчас оккупанты ждут подкрепления в виде войск КНДР, так как их силы и средства истощены. Кроме того, армия Путина понесла большие потери. По этим причинам на фронте наблюдается определенное уменьшение динамики.

Подполковник добавил, что захватчики не собираются останавливаться, и намерены продвигаться дальше. Однако пока что непонятно, когда ожидать активизации врага в конце августа или в сентябре, это будет зависеть от их достижений.

Напомним, в Силах обороны сообщили, как РФ намерена использовать северокорейские силы в войне против Украины.