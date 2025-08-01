Попович в эфире «24 канала» ответил, зачем МО РФ заявило об оккупации Часового Яра. Эксперт напомнил, что россияне не впервые заявляют, что взяли под контроль населенный пункт, который на самом деле они не захватили, информирует издание «НБН».

По его словам, оккупантов, которые отчитались командованию об успешном взятии населенного пункта, награждают отпусками. То есть, россияне берут территории в кредит, а потом активизируются, чтобы подогнать реальность под свой доклад.

Также подобными заявлениями враг пытается создать панику в украинском обществе, чтобы пошли разговоры об оставлении Силами обороны очередного города.

Военный обозреватель объяснил, что ВС РФ необходимо оккупировать Часов Яр, так как он находится на высоте. Захват этого города позволит армии Путина получить преимущество для наступления на Константиновку.

Напомним, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин оценил летнюю наступательную операцию россиян.