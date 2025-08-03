Как информирует «НБН», эзотерики составили компактный прогноз для каждого знака Зодиака на период с понедельника по субботу включительно.

Овнам придется проявить гибкость и креативность. Неделя не из легких: препятствия будут, но обойти их получится при нестандартном подходе. Самостоятельные действия не принесут желаемого результата — нужна поддержка близких или коллег. Наиболее продуктивным днем станет пятница.

Начало недели может показаться утомительным Тельцам: эмоциональный фон нестабилен, а дела идут не так быстро, как хотелось бы. Однако со второй половины недели ситуация меняется — начиная с четверга, звезды поддерживают любые начинания. Удачные дни — все с четверга по воскресенье.

У Близнецов наступает идеальное время для анализа старых задач и пересмотра прежних решений. Вероятны открытия, связанные с прошлым — будут найдены ошибки или слабые места в старых проектах. Интуиция и логика работают особенно остро, особенно в начале недели.

Ракам астрологи советуют сконцентрироваться на важных задачах в понедельник и пятницу — именно эти дни могут стать ключевыми. Во вторник и среду есть риск конфликтов, поэтому лучше избегать споров и острых разговоров. В середине недели желательно снизить активность.

На протяжении недели Львы будут ощущать стабильность и поддержку небес. Основной вызов — субботнее полнолуние, способное обострить эмоции. В остальное время можно смело планировать важные шаги — энергия будет на высоте, особенно в рабочие дни.

Для Дев это будет время сосредоточенной умственной работы и творческих успехов. Концентрация и проницательность позволят достичь отличных результатов. Важно сохранить баланс между делами и культурной жизнью — стоит выделить время для искусства и общения.

Весам желательно запланировать отпуск или хотя бы посвятить неделю отдыху. Астрологическая картина благоприятствует как путешествиям, так и легкому общению. Тем не менее, с четверга по субботу можно решить сложные юридические или официальные вопросы.

Для Скорпионов неделя пройдет под знаком острого восприятия. Они легко заметят чужие промахи, но критика может быть воспринята в штыки. Лучше действовать мягко и дипломатично, чтобы избежать ненужных конфликтов. В остальном — положительный и перспективный период.

У Стрельцов снова появятся возможности, но многое зависит от внутренней мотивации. Лень может стать главным препятствием. Если получится найти стимул — неделя окажется продуктивной. В противном случае лучше не мучить себя и просто позволить себе отдохнуть.

Темперамент Козерогов может быть на пределе — обычное спокойствие уступает место раздражительности. Астрологи советуют не позволять эмоциям управлять ситуацией. Тем, кто рядом, стоит соблюдать осторожность в общении. Сам Козерогу полезно почаще переключаться и отдыхать.

Неделя будет особенно удачна для тех Водолеев, кто связан с технической сферой. Новые технологии, программное обеспечение, ремонт — во всем этом Водолеи будут на высоте. Даже «чайники» смогут освоить сложные устройства. Отличное время для роста и практических достижений.

Физическое и эмоциональное равновесие — главный приоритет для Рыб. Излишняя активность может привести к утомлению или неосторожности. Умеренные нагрузки, внимательность к деталям и неспешный темп помогут пройти неделю продуктивно. Наиболее удачным днем обещает быть пятница.

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