В понедельник, 4 августа, по новому стилю день ангела у Ирины, Дарьи, Константина, Андрея, Семена, Ивана, Дениса, Кузьмы, Алексея, Дмитрия и Михаила. Ребенку, родившемуся сегодня, можно подарить одно из этих прекрасных имен.

«НБН» раскрывает значение имени Андрей, которое занимает 4-е место в списке самых популярных мужских имен в нашей стране:

Имя Андрей имеет греческое происхождение, оно означает «мужественный» или «смелый». Он очень великодушный, любит радовать людей каким угодно образом, старается быть таким, каким его хотят видеть окружающие. Этот мужчина обладает развитым интеллектом, он изобретательный, легкий в общении.

Андрею нравится всегда находиться в центре внимания, он артистичен, поэтому может реализовать себя в творческих профессиях (певец, актер, художник, режиссер и т.д.). Также ему подойдет деятельность, связанная со спасением людей.

Обладатель этого имени в отношениях с противоположным полом непостоянен, поэтому до женитьбы у него может быть множество мимолетных романов. Его избранница должна быть, красивой, эффектной и умной, богатство ее внутреннего мира Андрея не сильно заботит. Ему важно, чтобы жена нравилась его родным и близким.

Главные народные запреты, которые действуют в этот день: нельзя развлекаться, устраивать шумные празднования, спорить, осуждать других, жаловаться, унывать, дарить комнатные растения, заниматься физическим трудом, долго спать.

Также сегодня не стоит начинать финансовые дела – они не принесут прибыли, продавать что-либо – иначе удача отвернется от вас, брать или давать в долг деньги – из дома уйдет материальное благополучие.

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