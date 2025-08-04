Контрразведка СБУ задержала агентку страны-агрессора, которая готовила взрыв возле админздания одного из правоохранительных органов в центре Днепра, информирует издание «НБН».

Россияне для организации теракта завербовали 29-летнюю наркозависимую из Винницы, когда она в Telegram-каналах искала способ заработать «легкие деньги».

Сначала по заданию куратора агентка отправилась в Павлоград, где забрала из тайника самодельное взрывное устройство. Далее ей приказали ехать в Днепр, поселиться в съемной квартире и провести доразведку объекта вблизи госучреждения, где россияне запланировали подрыв.

Фигурантка нашла тайное место, где спрятала СВУ и передала куратору координаты локации, чтобы исполнитель теракта мог его забрать. Однако сотрудники СБУ изъяли взрывчатку, обезвредили ее и задержали агентку, когда она пыталась сбежать из Днепра в Одессу, где намеревалась «залечь на дно».

В спецслужбе отметили, что злоумышленнице грозит до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Напомним, в июле на Киевщине ликвидировали агентов ФСБ РФ, которые убили полковника СБУ в столице.