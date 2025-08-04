В аналитическом материале ISW отмечается, что РФ в июле начала готовить территорию Донецкого аэропорта для атак ударными беспилотниками «Шахед» по всей Украине, информирует издание «НБН».

Американские эксперты, ссылаясь на спутниковые фотографии, опубликованные OSINT-группой CyberBoroshno, сообщили, что на севере объекта оккупанты частично очистили укрепления на взлетно-посадочной полосе. Также они начали строительные работы на месте заброшенных автостоянок, вероятно, там они установят топливные резервуары.

Кроме того, захватчики вблизи разрушенного терминала строят закрытые складские помещения, готовят пункты ручного управления БПЛА, зоны разгрузки боеголовок, посты воздушного наблюдения и взлетно-посадочную полосу.

Аналитики убеждены, что использование страной-агрессором захваченных территорий будет угрожать не только Украине, но и членам НАТО.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский назвал количество ударных БПЛА «Шахед», КАБов и ракет, которое армия Путина применила против нашей страны в прошлом месяце.