Британское издание The Times пишет, что «вторая армия мира» делает ставку на ударные БПЛА «Шахед» как на основное оружие террора в Украине. За последние месяцы РФ нарастила производство этих беспилотников, поэтому дроновые атаки оккупантов стали более активными и сложными для перехвата, информирует «НБН».

Журналисты пишут, что новые версии «Шахедов» могут нести до 90 килограммов взрывчатки и пролетать более 2500 километров. Эти БПЛА захватчики применяют для обстрелов объектов ПВО, инфраструктуры и гражданских целей.

Силы обороны пытаются адаптироваться к таким атакам. Один из командиров батареи, с позывным «Одессит», рассказал, что за последние 1,5 месяца его подразделение сбило около 70 дронов-камикадзе. Защитники для этой цели применяли новые перехватчики – полуавтономные беспилотники, способные ориентироваться на тепловые следы ударных БПЛА. Однако модернизированные «Шахеды» уже умеют отклоняться от ударов и чаще достигают цели.

По словам военного, к зиме ВС РФ будут запускать по Украине 1000 таких дронов ежедневно, а правительство только сейчас начинает искать решение, которое было нужно еще «на вчера».

Военнослужащие активно сотрудничают с западными разработчиками, тестируя новые типы перехватчиков в боевых условиях. Эти БПЛА создают технические сложности, так как защитники сталкиваются со сбоями в работе, необходимостью ремонта и настройки.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ рассказали об особенностях атак оккупантов реактивными «Шахедами».