СБУ в ночь на понедельник, 4 августа, провела новую спецоперацию – ЦСО «А» ударил беспилотниками по аэродрому оккупантов «Саки» во временно захваченном Крыму. Эта авиабаза ВС РФ является ключевой для проведения операций в Черном море.

Дроны поразили 3 истребителя Су-24, полностью уничтожили Су-30СМ, и повредили еще один такой же самолет. Также БПЛА ударили по складу авиационного вооружения, информирует «НБН».

В Службе безопасности Украины отметили, что «вторая армия мира» понесла существенные потери, так как только один борт Су-30СМ стоит от 35 до 50 миллионов долларов.

В СБУ добавили, что «бавовна» на авиабазе «Саки» – очередной шаг к ослаблению возможностей оккупационных сил РФ вести войну против нашей страны.

Как сообщалось, россияне намерены запускать по Украине БПЛА «Шахед» из Донецкого аэропорта. В Институте изучения войны рассказали, как захватчики готовят территорию объекта.