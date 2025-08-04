Волошенко в эфире национального телемарафона рассказал, что россияне на Харьковщине продолжают применять тактику малых групп, технику они практически не используют, информирует издание «НБН».

По его словам, вражеские штурмы происходят исключительно «ногами»: пехота доходит до позиции защитников, и, когда там скопилась критическая масса, атакуют.

Военнослужащий отметил, что на некоторых участках фронта такая «мясная тактика» может давать результаты. Однако операторы БПЛА Третьей штурмовой достаточно эффективно противодействуют ей, уничтожая россиян еще на подступах к позициям.

Волошенко рассказал, что враг в свою очередь пытается противодействовать этой тактике защитников. Сейчас против 3-й ОШБр работают элитные подразделения БПЛА РФ, которые бьют по украинской логистике.

Ранее заместитель командира Третьей штурмовой Максим Жорин прокомментировал ситуацию на фронте.