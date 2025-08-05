Военачальник в интервью Рамине Эсхакзай рассказал, что есть разница между вербовкой вживую и «на удаленке», информирует издание «НБН».

Главный разведчик Украины уточнил, что сейчас чаще всего этот процесс происходит через технические средства. По его словам, в понимании человека, который соглашается на сотрудничество, это более безопасно, в то же время для оперативника – это большой риск, повышаются шансы на попадание в оперативную игру.

Начальник ГУР МОУ рассказал, что мужчин завербовать легче, чем женщин, поскольку от природы они хитрее и намного быстрее понимают, что происходит.

Генерал объяснил, что для вербовки оперативник ищет уязвимости в образе жизни человека. Идеальные «клиенты» – это люди, которые имеют серьезные проблемы или зависимости. В частности, «клондайк» для такой работы – игроманы.

Напомним, Буданов спрогнозировал, когда Украина и Россия могут достичь прекращения огня.