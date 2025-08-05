Во вторник, 5 августа, по новому церковному календарю день ангела у Дарьи, Кристины, Марии, Ивана и Ефима. «НБН» раскрывает характер обладательницы имени Кристина, которое входит в число часто встречающихся женских имен в Украине.

Имя Кристина имеет древнегреческое происхождение, оно означает «христианка» или «посвященная Христу». Эта женщина имеет твердый характер, она волевая, рассудительная, прагматичная, спокойная и терпеливая.

Обладательница этого имени нуждается в самореализации. Способна самостоятельно реализовать свои мечты, ради чего много работает и достигает больших результатов. Кристина в любой сфере деятельности будет чувствовать себя на своем месте. Выбирает профессию долго и тщательно.

В отношениях с противоположным полом Крис часто настигает разочарование, так как ей встречаются тщеславные и заносчивые мужчины. К выбору мужа она подходит осознанно и крайне осторожно. Вступив в брак, будет верной, любящей и заботливой женой.

Согласно народным верованиям, 5 августа, нельзя: сплетничать, завидовать, оскорблять кого-то, мстить, жадничать, злорадствовать, отказывать в помощи нуждающимся, ссориться, конфликтовать, переедать, употреблять алкоголь, планировать дальние путешествия, лениться и долго спать.

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