Специалист по связи, РЭБ и разведке Сергей Бескрестнов на псевдо «Флэш» в своем Telegram-канале сообщил, что у Украины возникла новая проблема – БПЛА «Шахед», которые несут кассеты с противотанковыми минами, информирует издание «НБН».

По его словам, сегодня российские захватчики атаковали несколько регионов нашей страны такими дронами-камикадзе, которые несли под крыльями ПТМ-3.

Эксперт в области военных радиотехнологий объяснил, что эта мина имеет магнитный детонатор и реагирует на технику, которая находится рядом. Также он опубликовал картинку этого оружия.

Фото – t.me/serhii_flash

Бескрестнов добавил, что пока неясно, что оккупанты хотят минировать и зачем. Возможно, россияне хотят устраивать эти теракты на дорогах общего пользования или таким образом пытаются атаковать украинское сельское хозяйство.

«Флэш» призвал украинцев обращать внимание на такие предметы и не подъезжать к ним машинами.

Напомним, как пишут западные СМИ, РФ в войне против Украины сделала ставку на БПЛА «Шахед», как на основное оружие террора.