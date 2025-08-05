Начальник ОВА Олег Григоров сообщил, что во вторник, 5 августа, около 10:00 оккупационная армия Путина ударила ракетой по Песчанскому старостату Сумского района.

Захватчики попали по территории сельскохозяйственного предприятия, информирует издание «НБН».

В прокуратуре Сумской области заявили, что в результате атаки есть 2 погибших работников предприятия – 54-летний и 55-летний мужчины. Также ранены 3 сотрудника: двое мужчин, 54 и 57 лет – в тяжелом состоянии, 61-летний мужчина – в состоянии средней тяжести. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

В ведомстве добавили, что прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия ракетного удара. Также проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекшее гибель людей.

Напомним, в июле российские захватчики несколько дней атаковали беспилотниками здание областной военной администрации в Сумах.